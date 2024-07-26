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140 вітчизняних атлетів представлять Україну на Олімпійських іграх

140 вітчизняних атлетів представлять Україну на Олімпійських іграх

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Протягом 26 липня – 11 серпня у Парижі триватимуть XXXIII Літні Олімпійські ігри.

▶️ Незважаючи на всі труднощі воєнного часу, Україна буде представлена на Олімпіаді. Наш прапор, український гімн будуть у Франції нарівні з усіма націями, які поважають життя і принципи олімпізму.

▶️ Вболівання за своїх спортсменів допомагає українцям підтримувати відчуття нормального життя, а перемоги наших атлетів надихають на перемоги над агресією та її наслідками.

▶️ На парламентській площі Лондона відкрилася експозиція, присвячена 487 українським атлетам, які загинули внаслідок російського вторгнення. Агресія рф позбавила багатьох спортсменів України можливості брати участь у міжнародних змаганнях.

▶️ Цьогоріч Україна буде представлена на Олімпіаді найменшою у своїй історії кількістю спортсменів 140 вітчизняних атлетів візьмуть участь у 26 видах змагань. Попри це, віримо у перемоги наших у Парижі.

▶️ Україна вдячна всім, хто захистив принципи олімпізму від спотворення і не допустив прапорів та участі в Олімпіаді держави-агресора.

Джерело: https://t.me/spravdi/40375

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