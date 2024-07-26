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Еліна Світоліна понесе прапор України на церемонії відкриття Олімпійських ігор в Парижі

Еліна Світоліна понесе прапор України на церемонії відкриття Олімпійських ігор в Парижі

Бронзова призерка Олімпіади в Токіо, найкраща тенісистка в історії України Еліна Світоліна буде нести прапор України на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2024. Світоліна – єдина в історії України тенісистка, яка вигравала медаль на Олімпійських іграх.

Еліна стане третьою жінкою, яка нестиме прапор України на церемонії відкриття літніх Олімпійських ігор. До цього таку честь отримували Яна Клочкова (ОІ-2008) та Олена Костевич (ОІ-2020).

XXXIII літня Олімпіада відбудеться від 26 липня до 11 серпня 2024 року в Парижі. Церемонія відкриття Ігор-2024 відбудеться в п’ятницю, 26 липня. Її початок – о 20:30.

Загалом на ОІ-2024 буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Україну представлять 140 атлетів, які змагатимуться у 23 видах спорту.

Джерело: https://t.me/citykharkivua/53493

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