СБУ блокувала масштабну міжрегіональну «схему» втечі «ухилянтів» за кордон

СБУ Харківської області в результаті багатоходової спецоперації викрили та блокували функціонування міжрегіональної схеми незаконного виїзду військовозобов’язаних за кордон.

Організатором схеми був 34-річний харків’янин, керівник одного з місцевих благодійних фондів, який залучив до протиправної діяльності членів військово-лікарських комісій та співробітників інших волонтерських структур з Харківської, Львівської, Одеської та Закарпатської областей, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Ділки домовлялися про безпідставне внесення чоловіків до інформаційної системи «Шлях» в якості волонтерів місцевого благодійного фонду.

Це дозволяло ухилянтам безперешкодно виїхати за кордон як водії, які нібито здійснюють доставку гуманітарних вантажів для ЗСУ, і врешті-решт залишитися за кордоном. Така послуга коштувала втікачам 1,5 тис доларів.

За іншою «схемою», ділок надавав чоловікам фіктивні документи з місцевих ТЦК та СП, а саме довідки військово-лікарської комісії та про відстрочку від призову на військову службу.

Це вже коштувало ухилянтам майже 4,5 тис. доларів США.

Оперативники СБУ провели близько 20 обшуків учасників протиправної схеми у Харківській, Львівській, Одеській та Закарпатській областях.

Вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони з ознаками протиправної діяльності, чорнові записи, документацію благодійних фондів зі списками волонтерів, які не повернулися з-за кордону, грошові кошти у гривнях, доларах та євро на загальну суму близько 1,5 млн грн, повідомляє речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до функціонування незаконної схеми виїзду військовозобов’язаних за кордон.

Агентство Телевидения Новости