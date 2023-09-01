Крадіжки кабелю та електрообладнання: у Харкові впіймали зловмисників

Ще у липні до чергової частини ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від керівництва товариства з обмеженою відповідальністю про те, що невідомі викрали кабель та електрообладнання.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Під час проведення оперативних заходів працівники управління карного розшуку встановили особи громадян, які можуть бути причетні до злочину.

Ними виявилися двоє харків’ян 50 та 53 років.

31 серпня вночі вони знову таємно проникли на охороняємий об’єкт та викрали кабель.

Зловмисників затримали у порядку ст. 208 КПК України безпосередньо після скоєння крадіжки з речовими доказами.Того ж дня їм повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) КК України.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Перевіряється причетність підозрюваних до скоєння інших злочинів.

Агентство Телевидения Новости