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Подробиці пожежі в центрі Харкова від ДСНС (фото)

Подробиці пожежі в центрі Харкова від ДСНС (фото)

01 вересня об 11:22 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла на літньому майданчику кафе за адресою: Харків, вул. Дарвіна, 9.

Воно знаходилось впритул до двоповерхового «Будинку архітекторів», повідомляє ДСНС в Харківській області.

Цей будинок старої забудови з дерев’яними елементами внутрішніх несучих конструкцій. Тому вогонь в лічені хвилини перекинувся на його дах і горище.

На момент прибуття рятувальників майданчик кафе горів на площі 70 кв.м., а також горів дах і горищне перекриття будинку на площі 150 кв.м.

В гасінні вогню брали участь 9 пожежно-рятувальних підрозділів на автоцистернах та 3 пожежні автодрабини.

Завдяки оперативним діям бійців ДСНС вдалось не допустити розповсюдженню вогню на ще більшу площу і врятувати 500 кв.м. площі пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення.

О 12:30 бійці ДСНС взяли пожежу під контроль.

Наразі вживаються заходи щодо остаточної її ліквідації. Причина виникнення загоряння з’ясовується.

Агентство Телевидения Новости

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