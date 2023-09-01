На Харківщині скажений кіт покусав дитину

У селі Михайлівка Чугуївського району безпритульний кіт напав та покусав десятирічну дитину.

Дослідження патологічного (біологічного) матеріалу Харківської регіональної державної лабораторії Державної служби України підтвердили сказ у безпритульного кота, повідомляє головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

У зв’язку з цим протиепізоотична комісія ввела карантинні обмеження щодо сказу на території села Михайлівка.

Село Іванівка Чугуївського району визнали зоною спостереження.

У Чкаловській громаді організували облік собак, кішок та сприятливих до захворювання свійських тварин в селах Михайлівка та Іванівка.

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