Харків’янин поширював радянську символіку у соцмережах

«Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым», завжди казав мешканець Салтівки.

50-річний чоловік, бувши палким прихильником комуністичного тоталітарного режиму, активно демонстрував свою позицію в забороненій в Україні соціальній мережі «Одноклассники», повідомляє прокуратура Харківської області.

Підозрюваний розміщував дописи, у яких вітав «С Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота», стверджував, що «красная армия всех сильней», а також цитував пісню радянських часів: «Мой адрес – не дом и не улица. Мой адрес – Советский Союз!».

Чоловік супроводжував публікації візуальними зображеннями символіки комуністичного тоталітарного режиму, зокрема фотографіями прапора срср, значка червоної зірки, Жовтневої революції, а також портретами Леніна і Сталіна.

Підозрюваний навіть «прикрасив» свою аватарку, додавши зображення георгіївської стрічки.

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова йому повідомлено про підозру за фактами поширення символіки комуністичного тоталітарного режиму (ч. 1, 2 ст. 436-1 КК України).

Агентство Телевидения Новости