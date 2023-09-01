Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:27
Просмотров: 88

Жителям Куп’янщини передали захисну плівку

Жителям Куп’янщини передали захисну плівку

Захисну плівку роздадуть жителям населених пунктів Куп’янської громади для тимчасового ремонту та захисту майна.

Матеріали вдалося отримати від Асоціації українців в Люксембурзі, повідомляють в ХОВА.

«Щиро дякую за всебічну допомогу та підтримку жителів Куп’янщини.

Щодня район перебуває під ворожими ударами й жителям необхідно оперативно усувати наслідки обстрілів.

Тож нині будматеріали вкрай необхідні», – зазначив начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 