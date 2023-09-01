Жителям Куп’янщини передали захисну плівку

Захисну плівку роздадуть жителям населених пунктів Куп’янської громади для тимчасового ремонту та захисту майна.

Матеріали вдалося отримати від Асоціації українців в Люксембурзі, повідомляють в ХОВА.

«Щиро дякую за всебічну допомогу та підтримку жителів Куп’янщини.

Щодня район перебуває під ворожими ударами й жителям необхідно оперативно усувати наслідки обстрілів.

Тож нині будматеріали вкрай необхідні», – зазначив начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.

Агентство Телевидения Новости