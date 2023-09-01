В Ірландії українських біженців розміщуватимуть у наметах

В Ірландії з наступного тижня українських біженців можуть розміщувати у наметах через брак житла, який уряд країни назвав суттєвим.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на RTE.

Департамент інтеграції у своїй заяві зазначив, що за літні місяці збільшилася кількість людей, які тікають від війни в Україні.

З 1 травня до Ірландії прибуло понад 10 тисяч українців, в середньому близько 650 осіб на тиждень.

«У зв’язку із суттєвою нестачею житла, очікується, що з наступного тижня для новоприбулих з України будуть використовуватися наметові містечка», – йдеться у заяві.

До дефіциту житла призвело зменшення вільних студентських гуртожитків, де влітку розміщувались близько п’яти тисяч українців. Однак зараз багато студентів повертаються до коледжів.

Загалом близько 93 тисяч українців попросили притулку в Ірландії.

Наразі ще не вирішено, де будуть розташовані намети, а також не зрозуміло, скільки людей зможуть ними користуватися.

Агентство Телевидения Новости