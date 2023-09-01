В Ірландії українських біженців розміщуватимуть у наметах
В Ірландії з наступного тижня українських біженців можуть розміщувати у наметах через брак житла, який уряд країни назвав суттєвим.
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на RTE.
Департамент інтеграції у своїй заяві зазначив, що за літні місяці збільшилася кількість людей, які тікають від війни в Україні.
З 1 травня до Ірландії прибуло понад 10 тисяч українців, в середньому близько 650 осіб на тиждень.
«У зв’язку із суттєвою нестачею житла, очікується, що з наступного тижня для новоприбулих з України будуть використовуватися наметові містечка», – йдеться у заяві.
До дефіциту житла призвело зменшення вільних студентських гуртожитків, де влітку розміщувались близько п’яти тисяч українців. Однак зараз багато студентів повертаються до коледжів.
Загалом близько 93 тисяч українців попросили притулку в Ірландії.
Наразі ще не вирішено, де будуть розташовані намети, а також не зрозуміло, скільки людей зможуть ними користуватися.