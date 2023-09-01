Розламав огорожу та втік з в‘язниці: у Харкові судитимуть чоловіка

Новобаварською окружною прокуратурою міста Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 24-річного чоловіка за фактом втечі з місця позбавлення волі.

Неодноразово судимий чоловік відбував покарання в ДУ «Холодногірська виправна колонія (№ 18)», повідомляє прокуратура Харківської області.

30 липня цього року засуджений відігнув огорожу території дільниці соціальної реабілітації установи виконання покарання та зробив прохід, через який втік.

Розпочатими невідкладно розшуковими заходами наступного дня працівниками вказаної колонії засудженого затримано на автобусному терміналі.

Чоловіка судитимуть у Жовтневому районному суді м. Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Агентство Телевидения Новости