Новини про те, що в ООН Україну назвали неправовою державою, – фейкові



Брехня: у звіті Верховного комісара ООН з прав людини визнали, що Україна більше не є правовою державою, бо влада країни підтримує тортури, викрадення та арешти людей без суду. Таку інформацію поширюють у соцмережах.

Правда: у звіті (https://www.ohchr.org/sites/default/files/2023-06/2023-06-27-Ukraine-thematic-report-detention-ENG.pdf) «Затримання цивільних осіб у контексті збройного нападу рф на Україну» не йдеться про те, що Україна – неправова держава. Фахівці ООН лише вказали на моменти, які варто виправити в українському законодавстві.

Наприклад, Управління Верховного комісара ООН з прав людини закликало внести зміни до закону, який визначає кримінальну відповідальність за співпрацю з «державою-агресором».

На думку авторів, термін «колабораційна діяльність» не має чіткого визначення та критеріїв, щоб встановити, які дії можна вважати протиправними.

Також у звіті йдеться про те, що, на відміну від рф, Україна дає УВКПЛ повний доступ до затриманих у зв’язку з війною осіб. Представники ООН задокументували щонайменше 864 випадки свавільного затримання осіб з боку рф.

І це – лише частина правопорушень зі сторони країни-агресора, про які пропагандисти вирішили промовчати у своїх маніпулятивних дописах.

Источник: https://t.me/spravdi/33102

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