Міноборони купило мільйон неякісних продуктових наборів для ЗСУ – доведено в суді



Офіс генпрокурора запобіг постачанню українській армії мільйона неякісних продовольчих наборів. Їх за 430 млн грн закупило Міністерство оборони. Про це повідомила пресслужба ОГП.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Офісу генерального прокурора у суді довела незаконність положень додаткової угоди до договору про закупівлю продуктових наборів для Збройних Сил України, укладеної Міністерством оборони з комерційним товариством.

Цією угодою передбачена закупівля продуктових наборів, які не відповідають установленим законодавством нормам харчування для військовослужбовців та "не забезпечують належне задоволення потреб для осіб такої категорії".

Крім того, цією угодою засвідчено факт прийняття Міністерством оборони неякісної продукції.

Суд підтвердив, що "укладення такої додаткової угоди до договору відбулося на порушення вимог чинного законодавства та суперечить інтересам держави".

На початку 2023 року довкола Міноборони виник гучний скандал, коли з'ясувалося, що воно закуповує продукти для військових у кілька разів дорожче, ніж у столичних магазинах.

Міноборони назвало ці обвинувачення маніпулятивними, але майже одразу уряд звільнив заступника міністра із тилового забезпечення, а потім посади позбувся і директор департаменту закупівель Міністерства оборони.

Крім того, Верховна Рада зобов'язала Міністерство оборони частково відкрити інформацію про свої закупівлі – з кінця квітня воно публікує звіти про тендери.

У серпні довкола закупівель Міноборони виник новий скандал — через закупівлю курток для ЗСУ. За попередніми результатами перевірки антикорради при Міноборони, куртки з Туреччини для українських військовослужбовців, що стали об’єктом розслідування журналістів, точно були зимовими.

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Новости портала «Весь Харьков»