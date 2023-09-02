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Омбудсмен: У нас недостаточно российских военнопленных для обмена

Омбудсмен: У нас недостаточно российских военнопленных для обмена

«Они есть. Но количество недостаточно. И в этом тоже проблема», - отметил уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, отметив, что конкретные цифры не называются публично. 

По словам Лубинца, иногда у него такое впечатление, что рф вообще не интересны российские военнопленные. И это еще одна проблема.

«Россиянам иногда интереснее использовать и своих военнопленных, и родственников украинских военнопленных, но только не возвращать наших домой. И накручивать родственников военнопленных, что Украина должна, Украина не хочет, мы что-то там предлагаем, а они не готовы», - добавил он.

Источник: https://t.me/c/1226880919/22905

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