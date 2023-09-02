

У білорусі стверджують, що польський вертоліт перетнув кордон країни. МЗС викликало тимчасово повіреного у справах Польщі.

"Вдень 1 вересня прикордонники зафіксували порушення повітряного простору білорусі з боку Польщі у Берестовицькому районі Гродненської області.

Польський військовий гелікоптер Мі-24 на гранично малій висоті перетнув державний кордон, залетів на глибину до 1 200 метрів, а потім повернувся назад", — стверджується у повідомленні.

У МЗС білорусі забажали від Варшави "відповідних роз'яснень та проведення ретельного розслідування інциденту".



**Раніше білоруські моніторингові пабліки повідомляли про підготовку режимом аляксандра лукашенкі провокацій на кордоні з Польщею.

Сьогодні ж очільник МВС Польщі Маріуш Камінський пригрозив Мінску, що у разі виникнення "критичного інциденту" на кордоні Польща та країни Балтії закриють усі прикордонні переходи і "відріжуть" білорусь від Європи.

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