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На Холодній горі патрульні затримали водія з фальшивими документами

На Холодній горі патрульні затримали водія з фальшивими документами

1 вересня ввечері під час патрулювання на вулиці Полтавський Шлях поліцейські зупинили автомобіль Opel Zafira за порушення ПДР.

Під час перевірки документів патрульні виявили ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а саме: захисні елементи не відповідали стандартам, не друкарський спосіб нанесення тексту, повідомили в УПП Харківської області.

Після звірки з наявними базами даних виявилось, що номерний знак належить автомобілю Volkswagen Passat, номер кузова – не зареєстрований, а номер бланка про реєстрацію значиться за автомобілем Mersedes Benz, який був знятий з обліку.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі обставини встановлять слідчі.

Агентство Телевидения Новости

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