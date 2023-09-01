Дочекалися: у Дергачах почали включати вуличне освітлення та світлофори

З 1 вересня у Дергачах розпочалося тестове включення вуличного освітлення та світлофорів.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«Важливо зазначити, що включення не відбудеться одномоментно на усіх вулицях міста. Спочатку енергетики поетапно відновлюватимуть освітлення на дорожніх ділянках з найбільшим трафіком. Деякий час на суміжних вулицях може бути ситуація, коли одна лінія вже заживлена, а на іншій ще ведуться роботи. Просимо вас з розумінням ставитися до подібних ситуацій та очікувати вашої черги», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок вибухових хвиль від ворожих прильотів електроніка усіх світлофорів у місті вийшла з ладу, тому Дергачівська міська рада розпочала їх заміну на нові. Нові світлофорні об’єкти мають удосконалену систему електроніки з елементами звукового сповіщення, що сприятиме покращенню безпекових умов, особливо для дітей та осіб з вадами зору. Тестування перших чотирьох світлофорних об’єктів розпочнеться на ділянках біля Дергачівського ліцею №1, Дергачівського ліцею №3, на перехресті вулиць Сумський шлях та Потьомкіна, біля ТЦ «Сетко» («Чудо Маркет»).

Агентство Телевидения Новости