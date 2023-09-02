Зведення Генштабу ЗСУ: за добу відбулось 45 бойових зіткнень

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 2 вересня. 556 доба війни.

Протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Протягом минулої доби відбулось 45 бойових зіткнень.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, це, зокрема, Гута-Студенецька, Карповичі Чернігівської області, Чернацьке, Соснівка, Бояро-Лежачі, Кіндратівка, Тур’я, Попівка Сумської області та Ветеринарне, Пильна, Вовчанськ, Охрімівка, Мала Вовча, Варварівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоселівського Луганської області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Крохмального Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Кам’янка, Красне Перше, Дворічна, Куп’янськ, Котлярівка та Новосергіївка Харківської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 – по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 пункти управління, 3 склади боєприпасів та 1 радіолокаційну станцію противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости