Харківські рятувальники отримали сучасне обладнання

Під час війни рятувальники ДСНС потребують в рази більше матеріальних ресурсів для забезпечення своєї бойової роботи. Найбільше вони відчувають необхідність у забезпеченні піноутворювачем, пристроями для генерації повітряно-механічної піни, а також елементами екіпірування рятувальників та засобами захисту.

1 вересня за сприяння німецького пожежника і волонтера Нільса Таля, волонтери громадської організації «Київ Дефендерс» передали для Харківського гарнізону ДСНС велику партію необхідного обладнання. Про це повідомляє пресслужба ДСНС Харківської області.

Це бойовий одяг, пожежні каски, взуття, термокостюми, ремені безпеки, пожежні рукави, вогнегасники, зарядні пристрої, аптечки, пристрої для утворення та подачі піни, інше рятувальне обладнання, яке відразу буде передане до бойових підрозділів ДСНС та допоможе ефективно боротися з пожежами та іншими надзвичайними ситуаціями.

Пожежник з багаторічним стажем Нільс Таль допомагає українцям не лише матеріально, але намагається передати технології пожежогасіння західного зразка. Однією з таких технологій є гасіння пожеж за допомогою 0,1 % розчину піноутворювача у воді. Цей метод дозволяє в рази ефективніше гасити вогонь, а також унеможливлює повторне виникнення горіння. Задля утворення подібного розчину існують спеціальні пристрої, один з яких Нільс презентував харківським рятувальникам. Вони повинні протестувати його роботу в бойових умовах, оцінити всі переваги його застосування, щоб в подальшому запровадити дану технологію у всіх рятувальних підрозділах Харківщини.

Агентство Телевидения Новости