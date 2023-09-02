Тактика 1000 порізів

Українські дрони-камікадзе формують «ІІ фронт», там Московія наразі не здатна захищатися У Мордорі уже добряче підгоряє - у прямому і переносному значенні - від атаки однієї «зграї камікадзе», а незабаром таких зграй буде десятки тисяч: Україна планує виробити чи закупити 200 тис. дронів на цей рік. Технологічна різниця між арміями України та Московії дедалі зростає. Подекуди вона складає навіть два покоління. Військова доктрина рашистів морально сформована десь у 80-х, для неї насамперед має значення розмір. Наприклад, в основі флоту - великі крейсери, гігантські десантні кораблі та інші масивні судна брежнєвської епохи. Згідно з цією логікою, чим більший - тим неприступніший. Про долю крейсера «Москва» уже не згадуватиму. Великий десантний корабель «Оленегірський гірняк» ($50 млн) підбитий сучасним надводним дроном українського виробництва: його вартість - приблизно $250 тис. (у 200 разів дешевший!!!), швидкість - 77 км/год, а дальність - до 830 км, він не помітний для радарів. Такий дрон спроможний дійти з Одеси до Новоросійська, а це означає дві речі: донедавна цей порт вважався надійним притулком для рашистських кораблів, відведених з Севастополя, зараз уже - «ніт»; по-друге, Сили Оборони України спроможні взагалі наламати постачання нафти та зерна рашистами. А це вже глобальний удар по економіці РФ. Надводні, повітряні дрони сьогодні де-факто відкривають ІІ фронт проти рашистів, масштаби якого нам важко навіть уявити. Україна завершила перший етап задрочування «задронювання» московитів: розвідку. Були випущені десятки поодиноких камікадзе, які мали своєю задачею не лише підняти бойовий дух українців, але й зібрати важливу інформацію про ППО і РЕБ московитів. Кожен політ - в незалежності, досяг він мети чи був збитий, додавав пригорщу даних про проріхи в системі протиповітряної оборони Московії. Британський Economist стверджує, що оператори українських дронів додатково отримують інформацію про радари русні від західних партнерів. Саме зараз ми є свідками другого етапу: до РФ летять цілі «зграї» БПЛА. Це десятки й десятки дронів, що не виявляються російськими засобами ППО. Наочний приклад - атака на Псковський аеродром, де 2 борти рашистів знищено, 2 - серйозно пошкоджено. В атаці брало участь від 20 до 25 безпілотників, і російські спецслужби досі мізкують, як ті девайси могли добратися непоміченими через Білорусь та частину території РФ. Були навіть версії, що дрони-камікадзе запущені з Латвії-Естонії чи навіть Фінляндії. ГУР потролив російських колег своєю версією, що безпілотники запускалися з-під носа у ФСБ, з території Московії. Зараз готується наступний, третій етап застосування безпілотників. Йдеться про т. зв. тактику 1000 порізів: про нанесення, здавалося б, дрібних ударів, але з великою частотністю. Як, наприклад, нещодавно під Москвою знищили цех, де виготовлялися, за попередніми даними, комплектуючі до «калібрів». Таких ударів буде тисячі, або й десятки тисяч. Ось як узагальнюють наші можливості західні медіа. Військово-морські безпілотники України гратимуть ключову роль у запланованому звільненні прибережної зони Чорного моря, - Newsweek. ППО РФ поки не здатна ефективно боротися з повітряними дронами-камікадзе, - не може їх виявити та вчасно знищити, - повідомляє BBC з покликанням на британську розвідку. Значна територія РФ залишається відкритою для технологічної атаки Силами Оборони України, і карта "цікавих" обʼєктів для полювання, переконаний, давно вже в роботі. Саме Мордор свого часу почав атаки дронами на Україну. Та, виявилося, цю гру можна грати у двох. Подивимось на результат. Джерело: https://t.me/orestokratiia/858

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