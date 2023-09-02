Один загиблий, один поранений: ситуація на Харківщині за добу

Російські окупанти протягом минулої доби з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілювали цивільне населення Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів.

Внаслідок обстрілу села Вовчанські Хутори Чугуївського району пошкоджено приватний житловий будинок, загинув 60-річний чоловік, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

У Вовчанську внаслідок артилерійського обстрілу зазнала поранення 73-річна жінка. Госпіталізована в стані середньої тяжкості.

У селі Сенькове Куп’янського району через ворожі обстріли горіла трава та чагарники. У селі Глушківка Куп’янського району сталася лісова пожежа на площі 2,5 га. Також лісова пожежа внаслідок обстрілів сталася у селі Шийківка Ізюмського району.

Триває розмінування. Піротехніки ДСНС за добу обстежили більше 5,6 га території та знешкодили 68 вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости