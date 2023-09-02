Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.09.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 02.09.23 were approximately: особового складу / personnel ‒ близько/ about 264060 (+570) осіб / persons, танків / tanks ‒ 4471 (+12) од, бойових броньованих машин / APV ‒ 8637 (+24) од, артилерійських систем / artillery systems – 5560 (+30) од, РСЗВ / MLRS – 736 (+1) од, засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 501 (+1) од, літаків / aircraft – 315 (+0) од, гелікоптерів / helicopters – 316 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 4433 (+12), крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1447 (+2), кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 8043 (+34) од, спеціальна техніка / special equipment ‒ 835 (+4). Дані уточнюються / Data are being updated. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

Джерело: https://facebook.com/

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