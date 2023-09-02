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У Золочеві підписали Меморандум з «Всеукраїнським об’єднанням рідних зниклих безвісти та загиблих захисників України»

У Золочеві підписали Меморандум з «Всеукраїнським об’єднанням рідних зниклих безвісти та загиблих захисників України»

786 золочівців захищають Україну від російських окупантів. 37 загинули на полі бою, 8 потрапили в полон, 25 вважаються зниклими безвісти.

Такі цифри надали у Золочівській громаді.

У серпні було ініційовано створення громадської організації, що опікуватиметься всіма питаннями родин захисників. 1 вересня Золочів відвідала керівниця громадської організації «Всеукраїнське об’єднання рідних зниклих безвісти та загиблих захисників України» Марина Полякова.

«У ході роботи підписали Меморандум про співпрацю із золочівською місцевою спілкою: тепер місцеві активісти мають можливість увійти до президії обласної організації та зможуть більше зробити для сімей захисниць і захисників. Обговорили нюанси створення в Золочеві «Алеї пам’яті», пошуку зниклих безвісти, полонених, фінансової і психологічної підтримки родин. Гості поділилися своїми напрацюваннями, надали юридичні консультації, обговорили типові бюрократичні проблеми, які виникають у людей, що втратили на війні близьких», – повідомили у Золочівській селищний раді.

У планах – налагодження співпраці з Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти (ICMP).

Агентство Телевидения Новости

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