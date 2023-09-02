Рятувальники Харківщини загасили більш ніж 30 пожеж за добу

Протягом доби з 1 по 2 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 44 оперативні виїзди, з яких:

32 – на ліквідацію пожеж, з яких 3 спричинені ворожими обстрілами;

1 – чергування;

7 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

4 – інші виїзди.

Протягом доби на Харківщині зафіксовано 5 пожеж, спричинених ворожими обстрілами. В гасінні трьох з них брали участь рятувальники ДСНС.

Пожежі через обстріли

О 08:00 рятувальники 47-ї ДПРЧ з Вовчанська виїздили на обстеження місця пожежі, що виникла в результаті потрапляння ворожого снаряду у приватний будинок. Обстріл стався напередодні вночі у селі Верхня Писарівка Вовчанської громади. На момент повідомлення ДСНСників пожежа вже самоліквідувалась. Згоріло два приватних будинки загальною площею 80 кв.м.

У селі Сенькове Куп’янського району ворог підпалив суху траву та чагарники на відкритій території. До місця події о 12:55 вирушили рятувальники 14-ї ДПРЧ. На час їхнього прибуття пожежа розповсюдилась на площу 500 кв.м. Силами п’яти рятувальників і за допомогою однієї автоцистерни вогонь вдалось загасити о 13:55.

Другу пожежу в екосистемі окупанти спричинили о 13:45. На цей раз біля села Глушківка Куп’янського району. Там на відкритій територій зайнялась хвойна підстилка у лісі. Площа горіння склала 2,5 га. Пожежу ліквідували 19:10 бійці 44-ї та 14-ї ДПРЧ.

Третю – вороги спричинили о 16:55 поблизу села Шийківка Ізюмського району. Палав сухостій, який неможливо було загасити через постійні повторні обстріли.

Також о 18:43 сталась ще одна пожежа у тому ж селі. Через «влучний» постріл у землю зайнялась трава та чагарники на відкритому просторі на площі 100 кв.м. В цьому випадку існувала загроза об’єкту газовидобувного комплексу. До місця події направили оперативний підрозділ 60-ї ДРПЧ з с. Борова. Перебуваючи під постійною загрозою нових обстрілів, рятувальники загасили вогонь о 19:42.

Загалом за минулу добу в природних екосистемах Харківщини виникла 21 пожежа на відкритих просторах та в природних екосистемах, 4 з них були спричинені вогневими ударами окупантів.

О 17:43 стало відомо про влучання ворожого боєприпасу у приватний будинок у селі Вовчанські Хутори Чугуївського району. Він завдав шкоди приватному житловому будинку та забрав одне людське життя. Пожежі не виникло. Підрозділи ДСНС для ліквідації наслідків обстрілу не залучались.

Пожежа, не пов’язана з ворожими обстрілами:

Об 11:22 на літньому майданчику кафе за адресою: Харків, вул. Дарвіна, 9, сталося загоряння. На момент прибуття рятувальників майданчик горів на площі 70 кв.м, а також горів дах і горищне перекриття «Будинку архітекторів» на площі 150 кв.м. В гасінні вогню брали участь 9 пожежно-рятувальних підрозділів на автоцистернах та 3 пожежні автодрабини. Завдяки оперативним діям бійців ДСНС вдалось не допустити розповсюдженню вогню на ще більшу площу і врятувати 500 кв.м площі пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення. О 12:30 бійці ДСНС взяли пожежу під контроль. Причина виникнення загоряння з’ясовується.

Розмінування

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 68 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости