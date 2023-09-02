Правоохоронці показали наслідки обстрілів Харківщини

За добу з 1 по 2 вересня у Харківській області внаслідок ворожих обстрілів загинула людина, ще одна постраждала. Слідчі зафіксували наслідки воєнних злочинів росіян.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

У селі Вовчанські Хутори Чугуївського району пошкоджений приватний житловий будинок. Загинув 60-річний чоловік.

У місті Вовчанськ зазнала поранення 73-річна жінка. Її госпіталізували до лікарні.

У Куп’янському та Ізюмському районах сталися лісові пожежі.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки.

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости