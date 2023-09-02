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Незаконний видобуток піску та небезпека для довкілля: судитимуть директора підприємства з Харківщини

Незаконний видобуток піску та небезпека для довкілля: судитимуть директора підприємства з Харківщини

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно директора підприємства за фактом порушення встановлених правил використання надр, що спричинило небезпеку для довкілля (ч. 2 ст. 240 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, у 2014 році підприємство отримало спеціальний дозвіл на користування надрами та акт гірничого відводу для видобування піску на земельній ділянці площею 14 га, розташованій у Богодухівському районі Харківської області.

Проте з 2020 року директор підприємства проводив видобуток піску з порушенням встановлених правил використання надр, а саме не  погодив план гірничих робіт, здійснював розробку кар’єру та видобуток корисних копалин за межами вказаної земельної ділянки.

Незаконні дії підприємця створили небезпеку для довкілля через негативні зміни в навколишньому  природньому середовищі у вигляді порушень ґрунтово-рослинного покриву, тобто спричинення надмірного руйнування, та ерозійних явищ.

Справу розглядатимуть у Валківському районному суді Харківської області.

Агентство Телевидения Новости

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