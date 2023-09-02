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Коломойському вручили підозру: інкримінують шахрайство та відмивання майна

Коломойському вручили підозру: інкримінують шахрайство та відмивання майна

2 вересня за матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомлення про підозру у вчиненні злочинів отримав фактичний власник великої фінансово-промислової групи Ігор Коломойський.

За інформацією СБУ, підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України:▪️ ст. 190 (шахрайство);▪️ ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Встановлено, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад півмільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора триває.

Агентство Телевидения Новости

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