Коломойському вручили підозру: інкримінують шахрайство та відмивання майна

2 вересня за матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомлення про підозру у вчиненні злочинів отримав фактичний власник великої фінансово-промислової групи Ігор Коломойський.

За інформацією СБУ, підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України:▪️ ст. 190 (шахрайство);▪️ ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Встановлено, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад півмільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора триває.

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