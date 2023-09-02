Коломойському вручили підозру: інкримінують шахрайство та відмивання майна
2 вересня за матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомлення про підозру у вчиненні злочинів отримав фактичний власник великої фінансово-промислової групи Ігор Коломойський.
За інформацією СБУ, підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України:▪️ ст. 190 (шахрайство);▪️ ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Встановлено, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад півмільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.
Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора триває.