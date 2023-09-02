Музикант, актор, волонтер: пішов з життя харків’янин Михайло Кабанова

Не стало Михайла Кабанова, актора, співзасновника групи «Оркестр Че»: несподівано зупинилося серце.

Про це повідомив головний редактор Радіо «Накипіло» Євген Стрельцов.

«Перед очима безшабашні перформанси Михайла під час чисельних виступів. Він був душею клубу «Черчіль», у якому в нульові відбувалися культові концерти й події Харкова. Михайло роками вкладався у розвиток пабу «Стіна», який рашисти підірвали восени 2014 року за тверду українську позицію. Але Кабанов із друзями відновили роботу закладу, працювали й допомагали війську», – пише Євген Стрельцов.

Під час повномасштабного вторгнення Михайло Кабанов повністю присвятив себе волонтерству.

Про місце та час прощання близькі обіцяють повідомити додатково.

Агентство Телевидения Новости