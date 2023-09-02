В Україні оприлюднять імена ухилянтів, які втекли за кордон — Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов заявив, що в Україні оприлюднять імена ухилянтів, які виїхали за кордон за підробленими довідками, і лікарів, які фальсифікували ці документи.

Про це він повідомив в етері телемаратону, пише Громадське.

За словами Данілова, лікарі за гроші ставили багатьом військовозобов’язаним, які хотіли уникнути мобілізації, однакові діагнози. Наприклад, вони вказували, що чоловіки не мають однієї нирки.

Олексій Данілов, секретар РНБО

Майже в 90% випадків був один і той самий діагноз. Тепер це буде підлягати перевірці в законному порядку. Якщо людина справді непридатна, їй немає чого боятися.

Якщо провину лікарів доведуть, то їхні імена разом з іменами тих, хто отримав від них фальшиві довідки, оприлюднять після завершення перевірки, пообіцяв Данілов.

Олексій Данілов, секретар РНБО

Якщо так сталося, що ви були здоровою людиною з 18 до 45 років, умовно кажучи, а після 24 лютого раптово почали хворіти, то треба просто подивитися, що сталося. Може, вам потрібна допомога.

Данілов зазначив, що остаточні результати перевірки стануть відомі через 2-3 тижні.

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