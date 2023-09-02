50 співробітників, три поверхи: у центрі Харкова функціонував шахрайський call-центр

Шахрайський call-центр знаходився в офісній будівлі у Київському районі м. Харкова, займав три поверхи та був розрахований близько на 50 співробітників.

За даними слідства, працівники «call-центру» дзвонили від імені служби безпеки банку клієнтам та повідомляли про підозрілі транзакції за банківським рахунком. Вони переконували потерпілих в необхідності переведення коштів на підконтрольні шахраям банківські рахунки. Для цього вони вводили людей в оману, використовуючи маніпулятивні техніки та заздалегідь підготовлені «промови», повідомляє прокуратура Харківської області.

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено понад 50 одиниць техніки (комп’ютери, ноутбуки, мобільні телефони тощо).

Проводяться слідчі дії для встановлення організаторів шахрайських схем. Вирішується питання щодо призначення необхідних судових експертиз.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом шахрайства, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 190 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — УПК в Харківській області ДКП НПУ.

Агентство Телевидения Новости