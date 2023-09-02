За добу на Харківщині поранено двоє людей, одна жінка загинула: дані прокуратури

Ввечері 1 вересня російські військовослужбовці обстріляли Вовчанськ. Отримала поранення 73-річна жінка.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Внаслідок вчорашнього ворожого обстрілу села Хрипуни Чугуївського району травмовано 63-річного цивільного чоловіка. У селі Вовчанські Хутори Чугуївського району загинула мирна мешканка.

У вказаних населених пунктах пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

Слідчо-прокурорська група задокументувала наслідки збройної агресії рф.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости