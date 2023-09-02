За добу на Харківщині поранено двоє людей, одна жінка загинула: дані прокуратури
Ввечері 1 вересня російські військовослужбовці обстріляли Вовчанськ. Отримала поранення 73-річна жінка.
Про це повідомляє прокуратура Харківської області.
Внаслідок вчорашнього ворожого обстрілу села Хрипуни Чугуївського району травмовано 63-річного цивільного чоловіка. У селі Вовчанські Хутори Чугуївського району загинула мирна мешканка.
У вказаних населених пунктах пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.
Слідчо-прокурорська група задокументувала наслідки збройної агресії рф.
За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).