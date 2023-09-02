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На Запорізькому напрямку знищили російську гаубицю «Мста-Б»: виявила ціль бригада «Спартан» (відео)

На Запорізькому напрямку знищили російську гаубицю «Мста-Б»: виявила ціль бригада «Спартан» (відео)

Підрозділами Сил оборони України на Запорізькому напрямку було знищено 152-мм ворожу гаубицю «Мста-Б». Виявили і корегували ціль екіпаж безпілотного авіаційного комплексу бригади «Спартан», артилеристи ЗСУ нанесли вогневе ураження.

Про це повідомляє Східне оперативно-територіальне об’єднання Національної гвардії України.

«Мста-Б» – це гаубиця, яка здатна вражати танки, засоби протиповітряної оборони та оборонні споруди. Росіяни щодня обстрілюють українські позиції за допомогою цієї техніки.

За інформацією Генеральний штаб ЗСУ, з 24.02.2022 по 01.09.2023 року окупаційні війська орієнтовно втратили у війні проти України вже 5530 одиниць артилерійських систем.

Агентство Телевидения Новости

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