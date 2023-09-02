Коломойському обрали запобіжний захід – 2 місяці тримання під вартою

Тримання під вартою на 2 місяці з альтернативою застави в понад 509 млн грн – Коломойському обрали запобіжний захід.

Розгляд тривав у Шевченківському райсуді Києва. Коломойський і сам приїхав туди. Про це повідомляє Громадське.

Він сказав журналістам, що не знає, в чому його обвинувачують. З матеріалами підозр буцімто ознайомився «дуже швидко, поверхово» і не погоджується з ними.

Суд відбувався в закритому режимі на прохання олігарха.

Прокурори клопотали про арешт з альтернативою застави у 570 млн грн. Це була б рекордна застава для України. Наразі найбільшою вважається 523 млн грн для Романа Насірова.

Нагадаємо, вранці 2 вересня Коломойському вручили підозру. За даними слідства, протягом 2013-2020 років він легалізував понад пів мільярда грн, вивівши їх за кордон

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