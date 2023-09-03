Наслідки нічної атаки на Одещину: знищено 22 «шахеди», проте є й влучання

У ніч на 3 вересня 2023 року російські окупанти здійснили кілька хвиль атак уданими БпЛА Shahed-136/131 з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ, рф).

Усього зафіксовано пуски 25 ударних БпЛА Shahed-136/131, які атакували південні райони Одещини, повідомляє Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

Фото: ДСНС України

22 із них знищено силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України.

Масована дронова атака тривала понад 3,5 години, повідомили Сили оборони півдня України.

Фото: ДСНС України

Є влучання в припортову інфраструктуру, внаслідок чого виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Попередньо відомо про двох постраждалих цивільних. Їм надано медичну допомогу.

Агентство Телевидения Новости