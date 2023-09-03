З Куп’янського району евакуювали 1500 людей, а всього треба вивезти 12 тисяч – Верещук

З Куп’янського району Харківської області після оголошення обов’язкової евакуації вивезли майже 1500 людей, а загалом потрібно перемістити звідти у безпечніші місця близько 12 тисяч громадян.

Про це віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук сказала в ефірі телемарафону «Єдині новини», передає Укрінформ.

«Є Вовчанська громада, є Куп’янська громада. Евакуювати потрібно близько 12 тисяч людей. Евакуйовано півтори тисячі, понад 350 дітей вже евакуйовано. До речі, евакуюються до Харкова. Тобто вони не їдуть далеко», – сказала Верещук.

За її словами, у місті є гуртожитки, де люди будуть мешкати безплатно.

Водночас вона звернула увагу на те, що є такі, хто відмовляється від евакуації. Тоді вони офіційно підписують відповідні документи, де зазначено, що беруть на себе відповідальність за своє життя та безпеку.

Верещук нагадала й про те, що є постанова, яка уводить в дію режим обов’язкової евакуації у примусовий спосіб, якщо є діти. Нині є райони, де дітям вкрай небезпечно перебувати.

Як повідомляли АТН, станом на 28 серпня з Куп’янського району на Харківщині, де тривають бойові дії, було вивезено 715 людей, зокрема 165 дітей. За даними ХОВА, самостійно залишили громади, що перебувають під постійними обстрілами, 718 людей, 178 з яких – діти. Усього з 9 серпня з небезпечних районів Купʼянщини евакуйовані 1433 людини, зокрема 343 дитини.

Агентство Телевидения Новости