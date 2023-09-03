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Головне управління розвідки показало російського пілота, який передав Україні гелікоптер Мі-8

Головне управління розвідки показало російського пілота, який передав Україні гелікоптер Мі-8

Головне управління розвідки МО України (ГУР) анонсує документальний фільм «Збиті льотчики росії» із циклу «Воєнна розвідка України».

Фільм буде показано у неділю, 3 вересня, о 22:15 в ефірі національного телемарафону. В анонсі документальної стрічки є й епізод з російським пілотом, який передав Україні гелікоптер Мі-8АМТШ.

Операція отримала назву «Синиця». Разом з пілотом на борту були двоє членів екіпажу, яких ліквідували розвідники.

Агентство Телевидения Новости

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