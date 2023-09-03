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Працює «Сталевий кордон»: на Харківщині знищено російський комплекс спостереження
Прикордонники штурмової бригади «Сталевий кордон» знищили на Харківщині ворожий комплекс відеоспостереження.
Заряджений вибухівкою дрон-камікадзе від українських захисників влучив прямо у камеру спостереження російського комплексу «Муром-П», повідомляється на сторінці бригади у Фейсбуці.
Це вже п’ятий знищений «Муром» на рахунку підрозділу аеророзвідки мобільного прикордонного загону за місяць.