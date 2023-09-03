Працює «Сталевий кордон»: на Харківщині знищено російський комплекс спостереження

Прикордонники штурмової бригади «Сталевий кордон» знищили на Харківщині ворожий комплекс відеоспостереження.

Заряджений вибухівкою дрон-камікадзе від українських захисників влучив прямо у камеру спостереження російського комплексу «Муром-П», повідомляється на сторінці бригади у Фейсбуці.

Це вже п’ятий знищений «Муром» на рахунку підрозділу аеророзвідки мобільного прикордонного загону за місяць.

Агентство Телевидения Новости