Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:31
Просмотров: 81

Працює «Сталевий кордон»: на Харківщині знищено російський комплекс спостереження

Працює «Сталевий кордон»: на Харківщині знищено російський комплекс спостереження

Прикордонники штурмової бригади «Сталевий кордон» знищили на Харківщині ворожий комплекс відеоспостереження.  

Заряджений вибухівкою дрон-камікадзе від українських захисників влучив прямо у камеру спостереження російського комплексу «Муром-П», повідомляється на сторінці бригади у Фейсбуці.

Це вже п’ятий знищений «Муром» на рахунку підрозділу аеророзвідки мобільного прикордонного загону за місяць.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 