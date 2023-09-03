Сегодня 15:05
Просмотров: 57
Слідчі та вибухотехніки потрапили під обстріл на Харківщині (відео)
Так працюють слідчі та вибухотехніки поліції на Куп’янщині: після отримання інформації про обстріл прямують на виклик та потрапляють під черговий ворожий вогонь.
Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.
«Поліцейські, на щастя, не постраждали – пошкоджені лише два автомобілі. Це – звичайні будні на деокупованих прикордонних територіях», – написав Болвінов.