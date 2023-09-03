10 населених пунктів на Харківщині обстрілювали окупанти протягом доби

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 3 вересня. 557 доба війни.

Протягом доби ворог завдав 1 ракетний та 39 авіаційних ударів, здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Протягом доби відбулось понад 25 бойових зіткнень.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Стрілечої Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, це, зокрема, Ворожба, Мезенівка, Кіндратівка, Уланове Сумської області та Вовчанськ, Гатище, Бударки, Нескучне Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Тополі, Дворічанське, Колодязне, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Чернещини Харківської області, Білогорівки Луганської області, Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 – по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях та один зенітно-ракетний комплекс противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости