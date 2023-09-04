Міністр оборони України Олексій Резніков подав до Верховної Ради заяву про відставку.

Про це повідомляє Дзеркало тижня.

«На виконання рішення президента України Володимира Зеленського подав до Верховної Ради України заяву про відставку. До звіту готовий», – написав Резніков.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що збирається замінити міністра оборони.

Замість Резнікова очолити оборонне відомство може глава Фонду державного майна Рустем Умєров.

Своєю чергою народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк, який раніше повідомив про можливе звільнення міністра оборони, також заявив, що Резнікова можуть відправити послом до Великої Британії.

Агентство Телевидения Новости