СБУ викрила харків’янина, який закликав агресора відкривати другий фронт

57-річний мешканець Харкова розповсюджував у мережі Інтернет матеріали, де виправдовував збройну агресію росії проти України та визнавав її правомірною.

Чоловік раніше працював у одному із театрів Харкова, звідки його звільнили за підтримку ідеї «русского мира» та його проросійські настрої, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Для популяризації протиправних матеріалів інтернет-агітатор використовував сторінку у «Фейсбук» та забороненій в Україні російській мережі «Однокласники».

У розміщених публікаціях містились твердження кремлівської пропаганди: «отказ от Новороссии сделал неизбежной текущую войну», «Украина стала оплотом и рассадником международного терроризма», «путин в конце концов захватит всю Украину».

Крім того, у матеріалах, які публікував підозрюваний, містились зображення символіки СРСР, зокрема прапора та червоної зірки, повідомляє речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими СВ ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости