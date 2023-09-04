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Умєров подав заяву на звільнення з Фонду держмайна

Умєров подав заяву на звільнення з Фонду держмайна

Голова Фонду державного майна Рустем Умєров подав до Верховної Ради заяву про звільнення.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook в понеділок, 4 вересня, пише Кореспондент.

«До Верховної Ради України надійшла заява від голови Фонду державного майна Рустема Умєрова про звільнення з посади», – написав він.

Стефанчук запевнив, що цю заяву розглянуть на найближчому пленарному засіданні.

Як відомо, Рустем Умєров має стати новим міністром оборони замість Олексія Резнікова, який сьогодні подав у відставку.

Агентство Телевидения Новости

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