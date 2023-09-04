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Російські «Шахеди» вибухнули на території Румунії – МЗС України

Російські «Шахеди» вибухнули на території Румунії – МЗС України

Під час масованої атаки на Україну в ніч на понеділок запущені Росією дрони-камікадзе Shahed-136/131 впали та вибухнули на території сусідньої Румунії.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Facebook 4 вересня, пише Кореспондент.

«За інформацією Державної прикордонної служби України, сьогодні вночі під час масованої атаки Росії в районі Ізмаїльського порту російські «шахеди» впали й здетонували на території Румунії.

Це є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, а й безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО», – написав Ніколенко.

У зв’язку з цим Україна звернулася до країн-партнерів щодо постачання додаткових систем протиракетної та протиповітряної оборони, а також бойової авіації.

Агентство Телевидения Новости

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