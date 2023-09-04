Працювала бухгалтером на окупаційному підприємстві на Харківщині – прокуратура

Повідомлено про підозру 41-річній жінці за фактом колабораційної діяльності.

Після захоплення збройними силами рф м. Куп’янськ місцева мешканка влаштувалась на роботу до загарбників, повідомляє прокуратура Харківської області.

Жінка добровільно обійняла посаду бухгалтера у так званому «ГП «Купянское лесное хозяйство», створеному на матеріально-технічній базі українського державного підприємства.

Колаборантка займалась нарахуванням та виплатою заробітної плати співробітникам підприємства.

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно з Куп’янським РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости