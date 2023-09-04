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Більш ніж 4300 одиниць різноманітної зброї вилучили у відвідувачів Харківських судів за місяць

Більш ніж 4300 одиниць різноманітної зброї вилучили у відвідувачів Харківських судів за місяць

За серпень судовими охоронцями Харківщини було не допущено до пронесення 4366 одиниць заборонених предметів. З початку року ця цифра становить 30912 одиниць.

Про це повідомляє Територіальне управління Служби судової охорони у Харківській області.

У серпні відвідувачі судових установ брали із собою до судів Харкова більше ножів, але менше зброї. Найбільшу кількість предметів, що несуть небезпеку для життя та здоров’я людей було виявлено у таких судах Харкова:

– вогнепальна зброя: Ленінський районний суд – 23 од., Дзержинський районний суд – 20 од., Харківський апеляційний суд – 13 од.,

– пристрої для відстрілу патронів споряджених гумовими кулями: Червонозаводський районний суд – 24 од., Жовтневий районний суд – 20 од., Київський районний суд – 18 од.,

– пневматична зброя: Ленінський районний суд – 3 од.,

– ножі: Дзержинський районний суд – 75 од., Ленінський та Київський районний суд – по 71 од.

У цілому під час поверхневої перевірки громадян на пунктах пропуску та охорони в судах Харкова вилучали вогнепальну зброю – 129 одиниць (798 од. з початку року), пневматичну зброю – 3 одиниці (0 од. з початку року), пристрої для відстрілу патронів споряджених гумовими кулями – 130 одиниць (947 од. з початку року), патрони, ножі, елекрошокери.

Відвідувачі судів області виявилися більш законослухняними громадянами України й не стали брати з собою на судові засідання предмети підвищеної небезпеки.

Агентство Телевидения Новости

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