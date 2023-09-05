Міграційна агенція ООН: 1 мільйон українців вже повернувся з-за кордону додому

Заступниця Генерального директора Міжнародної організації з міграції (МОМ) Угочі Деніелс вперше за 8 років відвідала Україну. Візит посадовиці тривав 3 дні — з 29 по 31 серпня.

За цей час Угочі Деніелс побувала на Одещині та Київщині, поспілкувалася з місцевими мешканцями, зустрілася з громадами, які постраждали від війни, керівництвом МЗС, МВС та Міністерства реінтеграції, повідомляє Громадське радіо.

Угочі Деніелс розповіла, що тимчасовий захист українців у країнах ЄС, на підставі якого зараз проживають українці за кордоном, продовжено до березня 2024 року. Міжнародна організація з міграції (МОМ) працює у країнах Європи та поза нею, де перебувають українські біженці. Зараз вони зосереджені на кількох речах:

Біженці, які хочуть залишитися у країнах їхнього тимчасового перебування: МОМ піклується про те, щоб вони були добре інтегровані в суспільство та мали необхідну підтримку.Біженці, які хочуть повернутися в Україну: МОМ працює з урядом та з нашими партнерами, щоб переконатися, що люди можуть повернутися у безпечне і сприятливе середовище.

«Ми бачимо тих, хто хоче залишитися, і ми бачимо тих, хто хоче повернутися і повернувся. Станом на зараз вже повернулися мільйони переміщених осіб. Йдеться про понад 4,7 млн людей, які повернулися додому, з них 1 млн — з-за кордону. Тому я вважаю, що найважливіше те, що українці й можуть залишатися за кордоном, і можуть повертатися. Там, де вони є, вони мають підтримку та послуги, які їм потрібні. Українському уряду потрібно залучити до країни близько 4,5 мільйона людей протягом наступних 10 років. Ми, як міграційна агенція ООН, вважаємо, що відбудові України може допомогти українська діаспора й мігранти з інших країн», – зазначила Угочі Деніелс.

Агентство Телевидения Новости