СБУ затримала коригувальницю, яка знімала стратегічні об’єкти Харкова під виглядом «селфі»

Служба безпеки затримала ще одну російську інформаторку, яка коригувала російські повітряні атаки по Харкову. Саме за її координатами влітку 2022 року загарбники здійснили ракетний удар по виробничих цехах місцевого заводу енергетичної галузі України.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Щоб скоригувати ворожу атаку рф фігурантка сфотографувала себе на фоні промислового об’єкту з прив’язкою до місцевості і відправила фото агресору.

Зловмисницею виявилась працівниця постраждалого підприємства, яку фсб залучила до співпраці під час її поїздки до москви ще до початку повномасштабного вторгнення рф.

Після 24 лютого минулого року на неї вийшов представник російської спецслужби і поставив завдання передавати йому геолокації українських захисників та критичної інфраструктури у місті.

Для комунікації між собою вони використовували популярний месенджер, а для конспірації жінка постійно змінювала мобільні телефони.

Для передачі координат українських об’єктів, фігурантка робила навпроти них «селфі», потім відправляла фото до фсб і після цього одразу видаляла знімки з телефону.

Щоб замаскувати підривну діяльність на користь фсб, їхня поплічниця активно публікувала у соцмережах власні коментарі, в яких демонстративно критикувала військово-політичне керівництво рф.

Однак, їй це не допомогло. Співробітники СБУ затримали зловмисницю під час виконання нею нового ворожого розвідзавдання.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух та розташування підрозділів ЗСУ).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости