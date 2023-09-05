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На Харківщині слідчі повідомили про підозру чоловіку, який ошукав двох літніх жінок на 238 тисяч гривень

На Харківщині слідчі повідомили про підозру чоловіку, який ошукав двох літніх жінок на 238 тисяч гривень

Зловмисник діяв за шахрайською схемою «Ваш родич у біді». Чоловік за гроші пообіцяв «вирішити питання» щодо уникнення кримінальної відповідальності за скоєння ДТП.

Жертвами шахрая стали 82 та 83-річні мешканки міста Первомайський Лозівського району.

Поліцейські встановили особу зловмисника, ним виявився 23-річний мешканець села Сичівка Марківського району Луганської області. Наразі встановлено, що чоловік перебуває під слідством у Черкаській області за скоєння аналогічних злочинів, де йому обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Слідчий відділення поліції № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області повідомив порушнику про підозру за ч. 2 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Встановлюється причетність підозрюваного до скоєння злочинів по всій території України.

Поліція нагадує: «Якщо хтось телефонує з незнайомого номера і повідомляє про те, що потрапив «у біду», у жодному разі не підтримуйте діалог, покладіть слухавку. Зателефонуйте самі за відомими вам номерами та перевірте, де ваш родич. Обов’язково повідомте про подію поліцейських за номером 102».

Агентство Телевидения Новости

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