Верховна Рада звільнила Олексія Резнікова з посади міністра оборони

Верховна Рада України сьогодні, 5 вересня, звільнила Олексія Резнікова з посади міністра оборони України.

Він займав крісло очільника відомства майже два роки — з листопада 2021-го, повідомляє Громадське.

За регламентом, перед розглядом відставки міністр, якого відправляють у відставку, має право на виступ.

Тож Резніков виступав з трибуни перед депутатами.

З-поміж питань до міністра оборони були: дебіторська заборгованість 2,7% від всього обʼєму та скандальні закупівлі.

Як зазначається, Резніков відповів, що правоохоронні органи всіх рівнів проводять перевірки, а розслідування журналістів — «фейкові історії, надумані історії і не існує ніяких кримінальних справ щодо цих фактів».

А щодо замів та директорів департаментів, яки перебувають в СІЗО, Резніков відповів – «Існує принцип невинуватості, тому давайте не будемо поспішати і будемо чекати вирок суду”».

Агентство Телевидения Новости