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Верховна Рада звільнила Умєрова з посади голови Фонду держмайна
Верховна Рада звільнила Рустема Умєрова з посади голови Фонду державного майна, яку він обіймав з 7 вересня минулого року.
Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.
Це рішення підтримали 302 народних обранці, йдеться в повідомленні.
У середу, 6 вересня, Умєров знову виступатиме перед народними депутатами, але вже у якості кандидата на посаду міністра оборони, яка стала вакантною після сьогоднішнього голосування за відставку Олексія Резнікова.