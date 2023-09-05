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Верховна Рада звільнила Умєрова з посади голови Фонду держмайна

Верховна Рада звільнила Умєрова з посади голови Фонду держмайна

Верховна Рада звільнила Рустема Умєрова з посади голови Фонду державного майна, яку він обіймав з 7 вересня минулого року.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Це рішення підтримали 302 народних обранці, йдеться в повідомленні.

У середу, 6 вересня, Умєров знову виступатиме перед народними депутатами, але вже у якості кандидата на посаду міністра оборони, яка стала вакантною після сьогоднішнього голосування за відставку Олексія Резнікова.

Агентство Телевидения Новости

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