Перспектив для досягнення миру в Україні не видно, – Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Ердоган не бачить на горизонті «обнадійливої перспективи миру» в Україні.
Про це він заявив турецьким ЗМІ після повернення із Сочі, де зустрічався із російським диктатором путіним, пише УНІАН із посиланням на турецьке видання Milliyet.
«Позиція Туреччини щодо війни, яка триває в Україні, є чіткою.
З першого дня ми завжди захищали мир, діалог і дипломатію. Ми наполегливо працювали, щоб не допустити подальшого кровопролиття», – заявив Ердоган.
«На жаль, війна, яка почалася 1,5 року тому, ще триває. На горизонті також немає обнадійливої перспективи миру», – заявив Ердоган.
Він зазначив, що Туреччина готова виступати посередником у питаннях щодо обміну полоненими та ситуації навколо Запорізької АЕС.
«Ми сподіваємося, що ця війна, яка завдала шкоди нашим двом сусідам і нашому регіону, завершиться справедливим і міцним миром на основі міжнародного права», – заявив турецький лідер.